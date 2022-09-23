Дабрый день, меня зовут Анна, моя компания родом из Украины, работаем на американском рынке. Нам нужно добавить вкладку на сайте, привести функционал и внешний вид в порядок. В дальнейшем планируем переписывать сайт на другой платформе. Поскажите, сможете ли вы взяться за такую работу? Если да, то удобно ли вам будет созвониться в понедельник в гугл мит во второй половине дня?