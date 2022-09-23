Требуется разработать веб-сайт на платформе WordPress по готовому дизайну из Figma. Важно строго следовать техническому заданию, включая все критически важные пункты. Разработчик по ТЗ готов предоставить консультации по возникающим вопросам.
Наладить существующий сайт, который написан на tilda
Дабрый день, меня зовут Анна, моя компания родом из Украины, работаем на американском рынке. Нам нужно добавить вкладку на сайте, привести функционал и внешний вид в порядок. В дальнейшем планируем переписывать сайт на другой платформе. Поскажите, сможете ли вы взяться за такую работу? Если да, то удобно ли вам будет созвониться в понедельник в гугл мит во второй половине дня?
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