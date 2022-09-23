Требуется разработать веб-сайт на платформе WordPress по готовому дизайну из Figma. Важно строго следовать техническому заданию, включая все критически важные пункты. Разработчик по ТЗ готов предоставить консультации по возникающим вопросам.
Работа с сайтом, написанным на Tilda
Было бы отлично созвониться в гугл мит в понедельник во второй половине дня. Напишите мне, пожалуйста
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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