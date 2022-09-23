Разработать веб-сайт на WordPress (дизайн готов)

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Закрыт7 заявок1231 просмотр

Разработать веб-сайт по готовому дизайну https://www.figma.com/file/U2T3l4RjeSrbI7QWvE8gzZ/Liquidity-landing-(Copy)?node-id=0%3A1

и в соответствии с ТЗ.

Обратите внимание: в ТЗ есть пункт "Критически важно". Код должен строго соответствовать требованиям указанным в ТЗ. Разработчик составлявший требования готов проконсультировать в случае вопросов.

Node.jsWordPress
3 года назад
webdancecolor
Дмитрий 
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