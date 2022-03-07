Егор, само не приятный исполнитель которого я когда-либо встречал, проект выдался ему 9 дней назад, через неделю он должен был скинуть пол проекта! он говорил что 100% всё будет, в вторник он хоть-что то показал но это было 20% от проекта! прошу заметить в вторник он не сделал пол работы а в среду(на следующий день ) он должен был скинуть весь проект, говорил что успеет 100% будет, как думаю вы догадались ничего! я перенёс к четвергу он уверял что будет) ничего! я перенёс к пятница к 20:00 и опять ничего! сейчас уже суббота он уверял что к 20:00 приступит, но просто пропал, и заблокировал! максимально не рекомендую работать с данным исполнителем если вы конечно не хотите затянуть проект на месяц! по общению я просил его вводить меня в курс дела он писал раз в 1 день, но хотя это понятно он выделял на проект максимум пол часа и пропадал!