uteva

Екатерина uteva

 
32 годаКазахстан/Шимкент
5 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Качественные сайты "под ключ"

WordPress и WooCommerce разработчик

Создание сайтов:

>> Landing page

>> Визитка

>> Корпоративный сайт

>> Каталог сайт

>> Интернет-магазин

Технические услуги по сайтам:

>> Регистрация домена

>> Хостинг

>> Поддержка сайта

>> Обслуживание сайта

>> Доработка сайта

﻿Посадка и разработка сайтов на CMS:

>> CMS WordPress

Порядок работы:

  • Брифинг/ТЗ для оценки проекта.
  • Дизайн или шаблон. Уникальный дизайн или прототип.
  • Разработка и тестирование сайта.
  • Если проект большой, то разбиваем на этапы.
  • Оплата индивидуально.
  • После сдачи проекта, поддержка на исправления багов 2 недели.
WordPressWooCommerce
Портфолио