Качественные сайты "под ключ"
WordPress и WooCommerce разработчик
Создание сайтов:
>> Landing page
>> Визитка
>> Корпоративный сайт
>> Каталог сайт
>> Интернет-магазин
Технические услуги по сайтам:
>> Регистрация домена
>> Хостинг
>> Поддержка сайта
>> Обслуживание сайта
>> Доработка сайта
Посадка и разработка сайтов на CMS:
>> CMS WordPress
Порядок работы:
- Брифинг/ТЗ для оценки проекта.
- Дизайн или шаблон. Уникальный дизайн или прототип.
- Разработка и тестирование сайта.
- Если проект большой, то разбиваем на этапы.
- Оплата индивидуально.
- После сдачи проекта, поддержка на исправления багов 2 недели.
Портфолио
- Верстка и натяжка на WordPress13 просмотров
- Интернет-каталог12 просмотров
- Разработка корпоративного сайта WordPress12 просмотров
- Landing Page11 просмотров
- Сайт для отеля110 просмотров
- Сайт для маркетингового агенства82 просмотра