Исправить UMI.CMS в админке выбрал и перестала показываться главная

Системное администрированиеЗакрытнет заявок657 просмотров
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Исправить UMI.CMS в админке выбрал где-то какой-то тип данных и перестала показываться

главная. Не могу найти где я этот тип нажал...

Найти что нажал и соответственно исправить

2 года назад
ewexper
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад