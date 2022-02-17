Сделать лаунчер

Есть проблема с отработкой редиректа в htaccess Options All -Indexes RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^custom/test2.html$ test.html [L] Он не срабатывает. Детали на видео. https://youtu.be/kgpMmvoDRuQ Нужно: 1) решить этот вопрос 2) Настроить так же папку dev 3) так же оказать 30 мин ...