Нужно достать логин и пароль сайта из браузера

$5
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки561 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть архив с браузером 

2 года назад
nogval
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад