Rtmp server настройка

$10
Системное администрированиеЗавершен1 заявка611 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 Настроить работу сервера через vlc (m3u8)

2 Проверить на работоспособность

2 года назад
Carebet
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
Всё сделал быстро качественно спасибо.
Понятное ТЗ. Общительный заказчик. Оплата в срок.