Доработка сайта на bitrix

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок642 просмотра
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Требуемые навыки:

  • знание технологий vue.js, docker, bitrix, postgresql
  • опыт разработки и поддержки сайтов на bitrix
Задачи:

  • Наладить работу тестовой версии сайта (продуктивная версия сайта уже запущена и работает, но нужна тестовая среда для проверки новых изменений)
  • Ускорить работу сайта по рекомендациям PageSpeed Insights (см. прикреплённые скриншоты)
  • Настроить отображение быстрых ссылок сайта в поисковых системах или дать рекомендации по изменении структуры сайта, чтобы в "быстрые ссылки" попадали нужные разделы сайта
В случае успешного опыта будем рады продолжить сотрудничество: периодически будут возникать похожие задачи по поддержке сайта.
2 года назад
guest_16449226191081
2 года в сервисе
Был
2 года назад