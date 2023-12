Создать базу данных и пользователя mysql. Error 1045 Ubuntu 20.04

Нужно сбросить текущий пароль пользователя mysql root, создать базу данных и нового пользователя mysql.

Самостоятелньо у меня не получается это сделать из за ошибки ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'figaro'@'localhost' (using password: YES)

Сервер на ubuntu 20.04

Дам доступ по ssh