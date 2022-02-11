Настроить файлы куки. Сайт англоязычный, на тильде Сервис: https://cookie-script.com/ Настроить все куки, добавить описания, разместить в нужную категорию.
Создать базу данных и пользователя mysql. Error 1045 Ubuntu 20.04
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сбросить текущий пароль пользователя mysql root, создать базу данных и нового пользователя mysql.
Самостоятелньо у меня не получается это сделать из за ошибки ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'figaro'@'localhost' (using password: YES)
Сервер на ubuntu 20.04
Дам доступ по ssh
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