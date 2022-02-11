Аудит безопасности удаленного сервера

$500
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок761 просмотр
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Необходимо провести аудит безопасности удаленного сервера для определения дыр и последующих рекомендаций по их устранению.

2 года назад
lelelik
Ле 
44 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад