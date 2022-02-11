Увеличение размера раздела на VPS

Добрый день. Есть два пользователя. Одному надо ограничить доступ. УТ 10.3 ( на ней лицензия 11 ) проф версия с дополнительным рабочим местом менеджера по продажам. Стоит задача: ограничить доступ менеджеру, т.е. 1)убрать возможность видеть все закупочные цены( ...
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Сайт показывает ошибку: https://knigavpodarok.com.ua
Ошибка эта означает - мало места на диске хостинга.
Докупил 10 Гб места, но, как оказалось, они так просто не добавятся, нужно сделать вот такую процедуру:
https://www.ukraine.com.ua/wik...
А также удалить с хостинга один ненужный объект (а именно урезанную копию сайта для тестов доработок), который занимает место. И посмотреть, что у меня на хостинге - какие элементы сайта (например, эскизы картинок или, может, плагин какой-то) - занимает больше всего места, дать небольшой отчет. Возможно, нужно будет очистить папку с эскизами картинок.
Есть isp-панель, ssh.
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