Перенос сайта со старого домена и хостинга на новый

Системное администрированиеЗавершен3 заявки464 просмотра
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Сайт размещен на хостинге ukraine.com.ua нужно перенести его на хостинг ionos.com

редиректы не нужны, просто перенос базы и сайта все.

2 года назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
16 часов назад
Выбранный исполнитель
bigpit
Петр 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Спасибо за работу. Отличное выполнение!
Не первый раз работаем, всё отлично