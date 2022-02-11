В системе на CentOS 8 настроен почтовый сервер Postfix + Dovecot, созданы учётные записи пользователей. Необходимо настроить пересылку входящих сообщений адресатам таким образом, чтобы в заголовке 'From' оставался адрес одного из пользователей.
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Необходимо настроить Parse Server на VPS.
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