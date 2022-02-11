Установить и настроить сайт аренды объекто недвижимости

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка525 просмотров
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С одной стороны фирмы и арендодатели, а с другой стороны простые люди.

Первые выставляют объекты на сайт через свои доступы.

Вторые бронируют объекты.

Скрипт этот bookingcore (орг)

Потребуется установка, настройка и поддержка в первый месяц.

2 года назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад