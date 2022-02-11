Установить и настроить сайт аренды объекто недвижимости

С одной стороны фирмы и арендодатели, а с другой стороны простые люди.

Первые выставляют объекты на сайт через свои доступы.

Вторые бронируют объекты.

Скрипт этот bookingcore (орг)

Потребуется установка, настройка и поддержка в первый месяц.