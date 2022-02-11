Настроить файлы куки

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка592 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить файлы куки. Сайт англоязычный, на тильде

Сервис: https://cookie-script.com/

Настроить все куки, добавить описания, разместить в нужную категорию. 

2 года назад
Sumarokov_sv
Сергей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад