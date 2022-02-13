Настроить видимость компьютеров в локальной сети

Сайт показывает ошибку: [url=https://knigavpodarok.com.ua/]https://knigavpodarok.com.ua [/url] Ошибка эта означает - мало места на диске хостинга. Докупил 10 Гб места, но, как оказалось, они так просто не добавятся, нужно сделать вот такую процедуру: [url=https://www.ukraine.com.ua/wiki/vps/administration/resize-partition/]https://www.ukraine.com.ua/wik...[/url] А также удалить с хостинга один ненужный ...