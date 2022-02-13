Настроить видимость компьютеров в локальной сети

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок852 просмотра
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Компы пингуются но не видят друг друга, надо настроить

WIN10

2 года назад
synchess
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад