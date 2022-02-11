Здравствуйте.Нужно настроить задание резервное копирование системного раздела C:\ без выключения и сохранения состояния виртуальных машин Hyper-V на Windows Server 2008 R2 через Veeam backup & replication.
Настройка сети для выхода в интернет через мобильный прокси (socks5)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если вы не бот, начните свой отклик с цифры 3.
Есть сервер на Ubuntu 20.04. К нему по VPN подключаются пользователи. Сам сервер является шлюзом по-умолчанию для клиентов VPN
(допустим это подсеть 10.0.0.0/24 и сервер 10.0.0.1). Сам сервер имеет
выход в инет, допустим через eth0.
Необходимо чтобы весь веб-трафик (включая DNS запросы) из подсети VPN шел через внешний мобильный прокси. Сам прокси не локальный и
развернут на стороннем сервере.
Задача: чтобы пользователи, подключающиеся по VPN к серверу, при проверках на сайтах whoer.net или 2ip.ru имели IP адреса мобильного
оператора (соответствующего мобильного прокси), а также чтобы DNS
сервера светились также мобильного оператора (соответствующего
мобильного прокси).
VPN может быть любой - OpenVPN, WireGuard и т.д. На суть задачи это не влияет. От вас мне нужно получить рабочее решение с описанием
настроек/конфигураций которые обеспечивают рабочее решение.
Для тестов могу выдать пустой сервер с Ubuntu 20.04 и мобильный прокси (IP, порт, логин и пароль).
- Похожие заказы
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сбросить текущий пароль пользователя mysql root, создать базу данных и нового пользователя mysql. Самостоятелньо у меня не получается это сделать из за ошибки ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'figaro'@'localhost' (using password: YES) Сервер на ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Настроить файлы куки. Сайт англоязычный, на тильде Сервис: https://cookie-script.com/ Настроить все куки, добавить описания, разместить в нужную категорию.Закрыт2 года назад
- $500
Необходимо провести аудит безопасности удаленного сервера для определения дыр и последующих рекомендаций по их устранению.Системное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $110
Сайт показывает ошибку: [url=https://knigavpodarok.com.ua/]https://knigavpodarok.com.ua [/url] Ошибка эта означает - мало места на диске хостинга. Докупил 10 Гб места, но, как оказалось, они так просто не добавятся, нужно сделать вот такую процедуру: [url=https://www.ukraine.com.ua/wiki/vps/administration/resize-partition/]https://www.ukraine.com.ua/wik...[/url] А также удалить с хостинга один ненужный ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Есть два пользователя. Одному надо ограничить доступ. УТ 10.3 ( на ней лицензия 11 ) проф версия с дополнительным рабочим местом менеджера по продажам. Стоит задача: ограничить доступ менеджеру, т.е. 1)убрать возможность видеть все закупочные цены( ...Закрыт2 года назад
С одной стороны фирмы и арендодатели, а с другой стороны простые люди. Первые выставляют объекты на сайт через свои доступы. Вторые бронируют объекты. Скрипт этот bookingcore (орг) Потребуется установка, настройка и поддержка в первый месяц.Закрыт2 года назад
Сайт размещен на хостинге ukraine.com.ua нужно перенести его на хостинг ionos.com редиректы не нужны, просто перенос базы и сайта все.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте, нужно настроить integromat записал видео с проблемой с которой столкнулся [url=https://youtu.be/ZzRCJOWbFS0]https://youtu.be/ZzRCJOWbFS0[/url]Закрыт2 года назад