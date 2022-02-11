Настройка сети для выхода в интернет через мобильный прокси (socks5)

Если вы не бот, начните свой отклик с цифры 3.

Есть сервер на Ubuntu 20.04. К нему по VPN подключаются пользователи. Сам сервер является шлюзом по-умолчанию для клиентов VPN

(допустим это подсеть 10.0.0.0/24 и сервер 10.0.0.1). Сам сервер имеет

выход в инет, допустим через eth0.

Необходимо чтобы весь веб-трафик (включая DNS запросы) из подсети VPN шел через внешний мобильный прокси. Сам прокси не локальный и

развернут на стороннем сервере.

Задача: чтобы пользователи, подключающиеся по VPN к серверу, при проверках на сайтах whoer.net или 2ip.ru имели IP адреса мобильного

оператора (соответствующего мобильного прокси), а также чтобы DNS

сервера светились также мобильного оператора (соответствующего

мобильного прокси).

VPN может быть любой - OpenVPN, WireGuard и т.д. На суть задачи это не влияет. От вас мне нужно получить рабочее решение с описанием

настроек/конфигураций которые обеспечивают рабочее решение.

Для тестов могу выдать пустой сервер с Ubuntu 20.04 и мобильный прокси (IP, порт, логин и пароль).