Настройка задания резервного копирования Veeam Backupm

Системное администрированиеЗакрытнет заявок603 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.Нужно настроить задание резервное копирование системного раздела C:\ без выключения и сохранения состояния виртуальных машин Hyper-V на Windows Server 2008 R2 через Veeam backup & replication.

2 года назад
alanin
Игорь 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад