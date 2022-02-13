Настроить роутер mikrotik для sip телефонии

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки604 просмотра
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Роутер mikrotik подключен к интернету со статическим ip, к нему подключен аппарат для ip телефонии vochi. Необходимые порты по инструкциям из интернета открыл, ip телефоны в локальной сети работают, извне звоник принимается, но звука нет. SIP helper выключен. Открою доступ по anydesk.

2 года назад
guest_1644832297583
2 года в сервисе
Был
2 года назад