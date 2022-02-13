Оптимизация сайта на DDS

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки689 просмотров
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Есть DDS сервер от spintbox. 48gb ssd -4gb ram -2cores

На нем CentOS, там крутится сайт(ы). Медленно работают ajax скрипты - время отработки js 0.2 секунды, а дальше до 4-5 секунд ожидание генерации страницы на сервере.

Сайты на WP

Надо ускорить это все

2 года назад
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад