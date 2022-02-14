Создать nginx-rtmp-module на Ubuntu

Системное администрированиеЗавершен1 заявка82 просмотра
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Мне нужно установить nginx-rtmp-module на Ubuntu для стрима + статистика 

NginxUbuntu
2 года назад
Carebet
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$30
2 дня
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