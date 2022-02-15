Работа с кодом на Webasyst, API настройка передачи данных в Esputnik

Решил сразу подробно расписать просьбу. Необходимо настроить «липкую» балансировку двух wan чтобы банковские приложения не выдавали ошибок. По балансировке нужно настроить ещё «понговалку» сайта Ubnt, чтобы если пинги не проходят с какого-то из wan, он ...