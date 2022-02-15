Работа с кодом на Webasyst, API настройка передачи данных в Esputnik

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка626 просмотров
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Необходимо настроить интеграцию сервиса рассылок Esputnik с интернет магазином, который на webasyst.

Настройка передачи контактов клиента из магазина в сервис рассылок esputnik

Настройка триггерных сообщений (брошенная корзина) и остальные триггеры

/v1/contacts и тому подобное....

2 года назад
andreyzc
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад