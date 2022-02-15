Настроить edge router

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка701 просмотр
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Решил сразу подробно расписать просьбу. Необходимо настроить «липкую» балансировку  двух wan чтобы банковские приложения не выдавали ошибок. По балансировке нужно настроить ещё «понговалку» сайта Ubnt, чтобы если пинги не проходят с какого-то из wan, он переключался на тот у которого с этим норм. И восстанавливалась балансировка обратно на два канала когда пинги на сайт начнут снова проходить. По VLAN, их пять. Из них, один VLAN обычная бытовая сеть с доступом в интернет. Три влана тоже с доступом в интернет, но наверное желательно на них настроить какое-то правило/ла файрвола, чтобы не сильно ушло сканили порты извне и брутфорсили. Тут скорее нужно ваше мнение и помощь в этом вопросе. И сервисный VLAN. Вланы между собой не должны иметь доступ к друг другу. Только с сервисного можно зайти на все вланы. По портам примерно так видится мне )  eth0 - WAN1 (один интернет провайдер) тут мост требуется подача POE  eth1 - WAN2 (другой интернет провайдер) eth2 - VLAN11, VLAN22,VLAN33,VLAN44,VLAN162 (MGMT) свитч (насколько я правильно понял, это транк)  eth3 - VLAN11 (точка доступа WiFi) eth4 - VLAN11 (точка доступа WiFi)  Настроить нужно только edge router 6p остальное оборудование я сам настрою (по крайней мере попробую) 

2 года назад
Oil35
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад