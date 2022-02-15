Настроить edge router

Добрый день, ранее работали с FASTPANEL? В приложении картинка, показывает ошибку недостаточного места хранения для создания архива. Можете поправить ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Решил сразу подробно расписать просьбу. Необходимо настроить «липкую» балансировку двух wan чтобы банковские приложения не выдавали ошибок. По балансировке нужно настроить ещё «понговалку» сайта Ubnt, чтобы если пинги не проходят с какого-то из wan, он переключался на тот у которого с этим норм. И восстанавливалась балансировка обратно на два канала когда пинги на сайт начнут снова проходить. По VLAN, их пять. Из них, один VLAN обычная бытовая сеть с доступом в интернет. Три влана тоже с доступом в интернет, но наверное желательно на них настроить какое-то правило/ла файрвола, чтобы не сильно ушло сканили порты извне и брутфорсили. Тут скорее нужно ваше мнение и помощь в этом вопросе. И сервисный VLAN. Вланы между собой не должны иметь доступ к друг другу. Только с сервисного можно зайти на все вланы. По портам примерно так видится мне ) eth0 - WAN1 (один интернет провайдер) тут мост требуется подача POE eth1 - WAN2 (другой интернет провайдер) eth2 - VLAN11, VLAN22,VLAN33,VLAN44,VLAN162 (MGMT) свитч (насколько я правильно понял, это транк) eth3 - VLAN11 (точка доступа WiFi) eth4 - VLAN11 (точка доступа WiFi) Настроить нужно только edge router 6p остальное оборудование я сам настрою (по крайней мере попробую)
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