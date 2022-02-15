Настройка АМО CRM. Виджеты, Salesbot, интеграции

$150
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки676 просмотров
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Ищем специалиста, глубоко разбирающегося в amoCRM.

Способного аккуратно настроить виджеты,  триггеры интеграции, хорошо разбирающегося в salesbot на техническую поддержку.

Оплата почасовая, укажите стоимость вашего часа.

Все задачи ведем в jira

amocrm jira #amo

2 года назад
rysev
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад