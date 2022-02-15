Настроить рассылки

Системное администрированиеЗакрытнет заявок472 просмотра
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Нужно настроить рассылки писем после оставления человеком контакта в зависимости от произведенного действия (записался на консультацию, сделал заказ, но не оплатил, оплатил и т.д) 

лендинг на Тильде, сервис рассылок sendpulse

2 года назад
guest_16449507135075
2 года в сервисе
Был
2 года назад