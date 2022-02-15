TЗ 1 Настроить работу сервера через vlc (m3u8) 2 Проверить на работоспособность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить рассылки писем после оставления человеком контакта в зависимости от произведенного действия (записался на консультацию, сделал заказ, но не оплатил, оплатил и т.д)
лендинг на Тильде, сервис рассылок sendpulse
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