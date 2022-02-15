Идет много спама с форм обратной связи сайта на битрикс. Нужно убратьСпам появился недавно. Нужно выяснить почему. Устранить, например поставить фильтры, но так что бы максимально сохранить удобство пользователям.
Настроить csvi impruvd компонет и залить каталог товаров.
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Настроить csvi impruvd компонет и залить каталог товаров.
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