Поднять сервер VPN, XMPP, Matrix/Asterisk/..

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки4780 просмотров
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1. Поднять на моих серверах двойной VPN, XMPP сервер и Matrix(либо выслушаю ваше решение по безопасной VoIP связи с открытым исходным

кодом)

2. Настроить каждый сервер и софт по моему ТЗ (с вас скилы тонкой настройки безопасности этих протоколов и серверов)

3. Сделать фулл бэкапы всех серверов, чтобы в дальнейшем можно было быстро развернуть сервера сменив физ серверов.

2 года назад
guest_16451176849243
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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