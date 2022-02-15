Поднять сервер VPN, XMPP, Matrix/Asterisk/..

1. Поднять на моих серверах двойной VPN, XMPP сервер и Matrix(либо выслушаю ваше решение по безопасной VoIP связи с открытым исходным

кодом)

2. Настроить каждый сервер и софт по моему ТЗ (с вас скилы тонкой настройки безопасности этих протоколов и серверов)

3. Сделать фулл бэкапы всех серверов, чтобы в дальнейшем можно было быстро развернуть сервера сменив физ серверов.