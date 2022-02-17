Помощь по настройке apache конфигурации .htaccess

$40
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки699 просмотров
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Есть проблема с отработкой редиректа в htaccess

Options All -Indexes

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^custom/test2.html$ test.html [L]

Он не срабатывает.

Детали на видео.

https://youtu.be/kgpMmvoDRuQ

Нужно:

1) решить этот вопрос

2) Настроить так же папку dev

3) так же оказать 30 мин консультацию по другим вопросам.

Если все будет ок - сможем продолжить сотрудничество (у нас много подобных задач связанных с администрированием linux)

Apache
2 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад