Аудит безопасности удаленного сервера

$400
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки843 просмотра
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Необходимо провести аудит безопасности удаленного сервера для определения дыр и последующих рекомендаций по их устранению.

2 года назад
guest_1636378653167
2 года в сервисе
Был
2 года назад