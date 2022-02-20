Настройка работы пайтон скрипта

$75
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка765 просмотров
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Есть скрит на пайтоне, который успешно выполняется на платформе Linux.

Этот скрипт на вход принимает гуглдокс и генерит статический html. Необходимо настройка его успешного выполнения на виндовс сервере.

2 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад