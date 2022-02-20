Настройка работы пайтон скрипта

Нужно настроить и перенести сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрит на пайтоне, который успешно выполняется на платформе Linux.
Этот скрипт на вход принимает гуглдокс и генерит статический html. Необходимо настройка его успешного выполнения на виндовс сервере.
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