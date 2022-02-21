Настройка и перенос сервера

$65
Системное администрированиеЗавершен5 заявок682 просмотра
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Нужно настроить и перенести сервер.

2 года назад
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
2 года назад
$70
1 день
Все супер, рекомендую
Отличный заказчик, хочется работать дальше!