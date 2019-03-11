danildernov69

Рекомендую Андрея, как добросовестного, ответственного профессионала. Порадовало, что он подходит к работе не просто "сделать покрасивше", а именно с маркетинговой. Я уточнил у него почему это сделано так и эдак, а он смог обосновать свои элементы дизайна с точки зрения продажи на сайте, почему такое решение будет выхывать нужные эмоции и ассоциации. В общем, с удовольствием вернусь к Андрею еще раз.