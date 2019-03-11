danildernov69

Нужен адаптивный дизайн в трех разрешениях 1920, 960, 320. Макеты делаем в Фигме. Тематика - спортивная одежда. ЦА - премиум. Что нравится - магазин Розетка. Логотип, цвета, корп. стиль - уже имеется.
Дизайн сайтов21 заявка
Закрыт
5 лет назад
Нужен адаптивный дизайн в трех разрешениях 1920, 960, 320. Макеты делаем в Фигме. Тематика - спортивная одежда. ЦА - премиум. Что нравится - магазин Розетка. Логотип, цвета, корп. стиль - уже имеется.
Условия работы оговорены с Андреем в личной переписке. __ Приложение для фотографирования и шеринга фото. Прототипы и тз - в личке.
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