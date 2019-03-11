danildernov69

Данил danildernov69

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн интернет магазина. Одежда

    Нужен адаптивный дизайн в трех разрешениях 1920, 960, 320. Макеты делаем в Фигме. Тематика - спортивная одежда. ЦА - премиум. Что нравится - магазин Розетка. Логотип, цвета, корп. стиль - уже имеется.

    Figma
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт по доставке суши

    $300

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    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Дизайн приложения
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу. Это второй совместный проект с Андреем. Я очень доволен. Разумный, современный дизайн. Срок был предложен дольше чем у остальных фрилансеров, но результат работы того стоил. Порадовала правильная, удобная структура макета, все слои по папкам, иерархия соблюдена, каждый объект подписан и понятен - кодить такие макеты - одно удовольствие.
Ответный отзыв
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Сайт по доставке суши
Сотрудничеством доволен. Рекомендую. Надежный заказчик
Рекомендую Андрея, как добросовестного, ответственного профессионала. Порадовало, что он подходит к работе не просто "сделать покрасивше", а именно с маркетинговой. Я уточнил у него почему это сделано так и эдак, а он смог обосновать свои элементы дизайна с точки зрения продажи на сайте, почему такое решение будет выхывать нужные эмоции и ассоциации. В общем, с удовольствием вернусь к Андрею еще раз.
Ответный отзыв