Разработать логотип

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок1280 просмотров
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Для космической игры нужно разработать логотип. Космическая MMORPG с PvE- и PvP-сражениями, исследованиями, добычей ресурсов, производством и реалистичной экономикой.Ключевые слова - sci-fi, космос, корпорации.Логотип - в двух видах сокращенный символика и текст.Максимум два цвета или однотонный.

Откликаясь прошу сразу высылать работы или﻿ ссылки.

2 года назад
gamedevelop
Эдуард 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад