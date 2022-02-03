Отрисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок577 просмотров
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нужно отрисовать в векторе вот такой логотип

https://skr.sh/sCIeP1TUK4W?a

вместо оранжевого берём зелёный (51b848)

название:

Авто

База

2 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Простые задачи тоже требуют внимания и прилежности. Роман сделал простую задачу чётко, быстро, во-время внёс необходимые правки. Спасибо.
Дмитрий дал четкое ТЗ, все грамотно объяснил, оперативно отвечал! Рекомендую!