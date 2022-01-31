Преобразить логотип в векторное изображение

Нужно нарисовать/отчертить
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Здравствуйте!
Требуется преобразить логотип в векторное (масштабируемое) изображение с нормальным качеством
Работа вроде не особо сложная. Градиент на лого (слева-направо) - 511cfe - b16de7
Сделать нужно сегодня
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