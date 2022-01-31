Преобразить логотип в векторное изображение

$3
Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки757 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется преобразить логотип в векторное (масштабируемое) изображение с нормальным качеством

Работа вроде не особо сложная. Градиент на лого (слева-направо) - 511cfe - b16de7

Сделать нужно сегодня

2 года назад
Tokinor
Данил 
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$3
1 день
RUBUAHWMZ