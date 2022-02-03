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здравствует Виталий. нужно сделать точно такое как на ссылке или лучше. сколько времени займёт? спасибо
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