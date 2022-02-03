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Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка172 просмотра
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здравствует Виталий. нужно сделать точно такое как на ссылке или лучше. сколько времени займёт? спасибо

 https://looka.com/s/82381351  

2 года назад
guest_16436600978481
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Спасибо за работу! Сделано вовремя и качественно. Рекомендую всем, обязательно обращусь ещё!
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!