Дизайн логотипа

Необходимо создать логотип и иконки для бренда детской одежды.1. [url=https://www.fl.ru/download/users/er/erna-x/projects/202202/f_40561fb98c6dceb6.webp]Загрузить[/url] (webp; 68.94 Кб)2. [url=https://www.fl.ru/download/users/er/erna-x/projects/202202/f_63961fb98c6d6abe.webp]Загрузить[/url] (webp; 57.24 Кб)3. [url=https://www.fl.ru/download/users/er/erna-x/projects/202202/f_16161fb98c6c8511.webp]Загрузить[/url] (webp; 36.89 Кб)
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, нужно переделать готовый логотип. Предлагайте цену1. Загрузить (png; 136.33 Кб)
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