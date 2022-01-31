Привет! Нам нужен логотип, который будет соответствовать цветовой палитре разрабатываемого сайта. Логотип будет использоваться на сайте, в соц. сетях, в айдентике. В личной переписке покажу примеры лого, которые нравятся, того что примерно хотим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип и иконки для бренда детской одежды.1. Загрузить (webp; 68.94 Кб)2. Загрузить (webp; 57.24 Кб)3. Загрузить (webp; 36.89 Кб)
- Похожие заказы
- $10Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт2 года назад
- $60
Для космической игры нужно разработать логотип. Космическая MMORPG с PvE- и PvP-сражениями, исследованиями, добычей ресурсов, производством и реалистичной экономикой.Ключевые слова - sci-fi, космос, корпорации.Логотип - в двух видах сокращенный символика и текст.Максимум два цвета или ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт2 года назад
Есть логотип, его нужно нарисовать красиво. Подправить, что есть. Нарисовать красиво. Придумывать новый не надо. Хорошо оформить что есть. Пишите цены и срокиЛоготипы и Знаки50 заявокЗакрыт2 года назад
связь через телеграм для более детального обсуждения телеграм MegolotЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт2 года назад
нужно отрисовать в векторе вот такой логотип https://skr.sh/sCIeP1TUK4W?a вместо оранжевого берём зелёный (51b848) название: Авто БазаЗавершен2 года назад
Пример картинки во вложении. Сделать также но с изменениями ( от себя) и в серебренном цветеЛоготипы и Знаки45 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Здравствуйте! Требуется преобразить логотип в векторное (масштабируемое) изображение с нормальным качеством Работа вроде не особо сложная. Градиент на лого (слева-направо) - 511cfe - b16de7 Сделать нужно сегодняЗакрыт2 года назад
Нужно нарисовать/отчертитьЗавершен2 года назад