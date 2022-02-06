Доработка и оцифровка логотипа.

Привет! Нам нужен логотип, который будет соответствовать цветовой палитре разрабатываемого сайта. Логотип будет использоваться на сайте, в соц. сетях, в айдентике. В личной переписке покажу примеры лого, которые нравятся, того что примерно хотим.