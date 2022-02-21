Дизайн логотипа

Требуется разработать логотип для велосипедного клуба для использования на стикерах и шевронах. Название Travin Cycling Club в честь советского велосипедиста Глеба Травина и его путешествия на велосипеде вдоль границы СССР (см. статью на Википедии). На ...
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Антон, здравствуйте. Хочу предложить Вам заказ по разработке логотипа для интернет магазина растений и сопутствующего ооборудования. Бриф прилагаю, после ознакомления и согласия готов уточнить все детали.
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