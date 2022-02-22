Сделать много картинок и логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки548 просмотров
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нужно создать лого и много картинок для сайта. 

Логотип для сайта
2 года назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Winesmoker
Никита 
21 годБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$7
1 день
RUBWMZ
Все отлично!
Это вторая совместная работа с Викторией. Она максимально оперативно отвечает на сообщения и всегда с радостью готова помочь в выполнении заказа. Спасибо за сотрудничество!