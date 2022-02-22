Сделать много картинок и логотип для сайта

Необходимо создать логотип для компании ТЗ вышлю ЛС по запросу. Требование — опыт по созданию логотипов ([u]ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры выполненных работ[/u]) Спасибо за предложения!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать лого и много картинок для сайта.
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