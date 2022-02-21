Создание логотипа для компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок765 просмотров
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Необходимо создать логотип для компании ТЗ вышлю ЛС по запросу.

Требование — опыт по созданию логотипов (ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры выполненных работ)

Спасибо за предложения!

2 года назад
matog
Давид 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
42 отзыва
Выбранный исполнитель
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$50
8 дней
RUBUAHWMZ
Спасибо за качественное исполнение. Рекомендую!
Был рад снова поработать с Давидом, все как всегда отлично, рекомендую! Уверен продолжим сотрудничество по новым задачам 😉