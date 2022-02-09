Логотип для киберспортивной аматорской команды.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка748 просмотров
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Нужно сделать два логотипа похожих на фото, примерно нарисовал криво в пэинте что хочу. Один строгий, с одной лишь Надписью AllRight. Второй нужен для молодежного состава, лишь добавить текст Not сверху и ниже with head. 

2 года назад
guest_16444309305176
2 года в сервисе
Был
2 года назад