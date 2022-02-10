Перерисовка логотипа на англоязычную версию

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок763 просмотра
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Требуется перерисовка логотипа на англоязычную версию с сохранением всех пропорций и шрифтов.Исходники все выдадим.

2 года назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад