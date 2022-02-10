Добрый день! Задача: создать качественный логотип для строительной компании. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения: 1) оригинал в цвете 2) черно-белый 3) одно дополнительное ...
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Нужно создать логотип для строительной компании в Германии "RGB Immo" / "RGB Immobilien".
Название компании: "RGB Immo" / "RGB Immobilien" → RGB= Rot, Grün, Blau = красный , зелёный и синий
Направление деятельности: Строительная компания
Цвета: красный , зелёный и синий
Требования: 1) уникальный 2)идейный 3)запоминающийся 4) деловой логотип
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