Логотип для строительной компании в Германии

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#1$45

Нужно создать логотип для строительной компании в Германии "RGB Immo" / "RGB Immobilien".

Название компании: "RGB Immo" / "RGB Immobilien" → RGB= Rot, Grün, Blau = красный , зелёный и синий

Направление деятельности: Строительная компания

Цвета: красный , зелёный и синий

Требования: 1) уникальный 2)идейный 3)запоминающийся 4) деловой логотип

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