Доработать логотип компании

Лого для новостного паблика Санкт Петербурга название Питер А4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени, уважаемые дизайнеры, меня зовут Денис.
Логотип - первое задание.
Нацелен на долгосрочные отношения, так как потребность по услугам дизайна есть всегда.
Задача: нужно доработать/создать логотип компании.
Будет использован: в соц.сетях(инстаграм,вк), мессенджерах(вибер, ватсап), визитки, сайт, буклеты, баннеры и т.д.
Читабельный, стильный, лёгкий к восприятию, запоминающийся.
Хотелось бы, что был прост, за короткое время, мог сам его нарисовать, на листке бумаги.
Подобрать и выделить определённые цвета(создать цветовую гамму, это и будет стиль всей компании), пока на Ваш вкус, у меня нет конкретных пожеланий. Из предложенных Вами идей, определим что нравится и будем двигаться дальше.
Картинка приложенная к ТЗ. Ключ и рукопожатие очень нравится. Машину хотелось бы другую - предложите своё видение.
Наше дело - это автомастерская по ремонту автомобилей.
Название:
" Сервис - Авто"
Автомастерская
+7(939) 796-23-23
Местонахождение автосервиса: г. Братск, ул.Коммунальная, ГСК "Партнёр" , блок 4, бокс 74
В будущем задачи:
- дизайн визиток;
- сайт визитка, лендинг Пейдж ( продающая страничка);
- общая стилистика компании ( цветовая гамма, шрифты);
- рекламные баннеры;
- сувенирная продукция (мерч);
- и т. д.
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