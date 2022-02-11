Доработать логотип компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок1031 просмотр
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Всем доброго времени, уважаемые дизайнеры, меня зовут Денис.

Логотип - первое задание.

Нацелен на долгосрочные отношения, так как потребность по услугам дизайна есть всегда. 

Задача: нужно доработать/создать логотип компании.

Будет использован: в соц.сетях(инстаграм,вк), мессенджерах(вибер, ватсап), визитки, сайт, буклеты, баннеры и т.д.

Читабельный, стильный, лёгкий к восприятию, запоминающийся. 

Хотелось бы, что был прост, за короткое время, мог сам его нарисовать, на листке бумаги. 

Подобрать и выделить определённые цвета(создать цветовую гамму, это и будет стиль всей компании), пока на Ваш вкус, у меня нет конкретных пожеланий. Из предложенных Вами идей, определим что нравится и будем двигаться дальше.

Картинка приложенная к ТЗ. Ключ и рукопожатие очень нравится. Машину хотелось бы другую - предложите своё видение.

Наше дело - это автомастерская по ремонту автомобилей.

Название:

" Сервис - Авто"

Автомастерская

+7(939) 796-23-23

Местонахождение автосервиса: г. Братск, ул.Коммунальная, ГСК "Партнёр" , блок 4, бокс 74

В будущем задачи:

- дизайн визиток;

- сайт визитка, лендинг Пейдж ( продающая страничка);

- общая стилистика компании ( цветовая гамма, шрифты);

- рекламные баннеры;

- сувенирная продукция (мерч);

- и т. д.

2 года назад
rapid1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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