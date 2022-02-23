Эмблема для косметической компании с медицинским направлением

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок798 просмотров
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Здравствуйте!

ищем исполнителя, кто может сделать  Эмблему компании, которая занимается производством натуральной(органической) косметики. Название компании organic healht. Нужно что бы эмблема была "зеленой направленности", но немножко с медицинским уклоном(без крестов).

Больше похожа на татуировку.

Пожалуйста озвучьте цену и сроки исполнения.

2 года назад
guest_16422742223134
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
9 дней назад
2 года назад
$50
6 дней
RUB
Марина-просто отличный дизайнер! Попала с первого раза, даже не пришлось ничего переделывать. Быстрое исполнение, очень ответственное. Предоставила такую презентацию концепции продукта, что просто вау. Одно слово шоу. Спасибо! Молодец!
С Натальей было очень приятно и легко работать. Проект вышел успешный в т.ч. потому, что Наталья предоставила хорошее ТЗ с примерами и реферансами. Вежливая и адекватная заказчица, оплачивает в срок, всем рекомендую к сотрудничеству!