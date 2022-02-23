логотип должен быть текстово-графический. Основное слово "Axis" сопутствующее - "фасад" или "fasad". Это будет логотип компании которая занимается НВФ (навесные вентилируемые фасады - керамогранит, композит, металокасеты и т.д.). Слово "Axis" можно представить как-то умеренно оригинально, графическую ...
Эмблема для косметической компании с медицинским направлением
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Здравствуйте!
ищем исполнителя, кто может сделать Эмблему компании, которая занимается производством натуральной(органической) косметики. Название компании organic healht. Нужно что бы эмблема была "зеленой направленности", но немножко с медицинским уклоном(без крестов).
Больше похожа на татуировку.
Пожалуйста озвучьте цену и сроки исполнения.
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