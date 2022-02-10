Необходим логотип для компании по производству шатров и беседок с уникальным дизайном. Непосредственный конкурент - alpbau com.

Так как лого будет вырезаться на металле, то есть обязательное условие: при фактическом размере в 200х200 мм, между элементами должны быть промежутки по 3-4 мм минимум.

Название компании - meta structure. Хочется, чтобы лого отражал уникальность каркаса в виде ячеек. Пример прикрепил.